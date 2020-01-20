Жители Челябинской области отметили Крещение без происшествий

В купели окунулись около 40 тысяч человек.

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В Челябинской области завершилось празднование одного из главных церковных праздников — Крещения Господня. К счастью, все мероприятия прошли без происшествий. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Безопасность жителей Челябинской области во время проведения обряда крещенского купания обеспечивали 1281 человек группировки областной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 352 единицы техники»,— сообщили в ведомстве.

Всего на Южном Урале подготовили 102 места купания. Купели открыли в 40 городах и районах Челябинской области на 80 водоёмах. На местах дежурили не только сотрудники МЧС, но и полицейские, и врачи скорой помощи, и сотрудники Госавтоинспекции. Ведомства следили за безопасностью людей, освещением иорданей, движением автомобилей, чтобы те не заезжали на лёд. Благодаря слаженной работе сотрудников ведомств в воду без вреда для здоровья окунулись около 40 тысяч верующих южноуральцев.

Чтобы праздник прошёл без происшествий, перед началом мероприятий пожарные провели профилактические обследования и тренировки по эвакуации людей в храмах Челябинской области, где проходили службы.