Более 44 000 человек планируют окунуться в купели в Крещение

Такие подсчеты провели сотрудники МЧС региона.

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В этом году не ожидается крепких крещенских морозов, кроме того, святой праздник приходится на выходные дни, а это значит, что число желающих окунуться в прорубь южноуральцев значительно возрастет. Губернатор Челябинской области обратил внимание подчиненных на то, что необходимо принять это к сведению и обеспечить безопасность жителей, которые приедут к купелям в ночь с 18 на 19 января.

Министр общественной безопасности Челябинской области, заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов обратился с поручением главы региона к главам муниципалитетов.

«Необходимо еще раз проанализировать инфраструктуру, которую вы готовите для проведения крещенских купелей. Больше людей, это значит, больше машин. Должен быть организован подъезд, должны быть организованы стоянки на большее количество машин, чем обычно, должен быть обеспечен контроль за тем, чтобы машины не выезжали на лед», — поручил Олег Климов.

По данным МЧС по Челябинской области в 40 муниципалитетах, на 79 водоемах будет организована 101 официальная купель. В этих местах в обязательном порядке будут дежурить службы спасения и полиция. В правительстве главам также поручили назначить ответственного за каждой из прорубей, который в ближайшие два дня дополнительно проверит инфраструктуру.

«Ответственные должны будут проверить инфраструктуру: подъезд, стоянку, палатки; саму купель: сход в купель, как правило, деревянные сходни должны быть хорошо обработаны, чтобы жители не травмировались, чтобы не было не только скользко, но и чтобы не было никаких заноз. Ну и чтобы были какие-то минимальные условия, чтобы люди вышли и встали на какие-то маты войлочные», — отметил вице-губернатор.

В Челябинской епархии рассказали, что купели в регионе будут освещены, но сделано это будет в разное время. Где-то воду в прорубях посетят священнослужители 18 января, где-то непосредственно утром 19 января.

«Естественно, что когда совершено великое освещение воды, духовенство покидает место освещения, возвращается в храм, где завершается богослужение. Как правило, мы наблюдаем уже несколько лет картину, что купание начинается задолго до того, как вода будет освещена. Понятно, что, согласно уставу церкви и нашим правилам, делать так нельзя, но мы ведь прекрасно понимаем, что вода часть во многих купелях, во многих источниках освещается еще и 18-го января», — рассказал протоиерей Игорь Шестаков, секретарь Челябинской епархии.

Выгонять южноуральцев от еще неосвященных купелей протоиерей не советует, чтобы избежать конфликтных ситуаций. Также секретарь епархии отметил, что для священнослужителей в этот день главным является раздача святой воды в храмах, а купание в проруби является народной традицией, которой следуют православные люди не только в России.

«Самое главное в святой воде не некая фантастическая чудотворность, главное в этом дне — благоговейное отношение к святыне. Мы никогда не призываем соблюдать неукоснительно все народные традиции: никто не говорит, что если человек не искупался в крещение в купели, то он не православный христианин, это далеко от истины. Если искупались — хорошо, нет — не корите себя. В вашей жизни изменится все только тогда, когда вы не внешне окунетесь в купель, а внутренне начнете изменяться, именно к этому призывает нас церковь», — отметил протоиерей Игорь Шестаков.

Секретарь Челябинской епархии посоветовал тем, кто не может позволить себе купание или имеет какие-либо противопоказания по здоровью, достаточно просто умыться святой водой. Кроме того, отдельное внимание он посоветовал обратить на безопасность, а самое главное исключить появление на льду в состоянии алкогольного опьянения. По словам протоиерея, это рассматривается как неуважение к благоговейной святыне.