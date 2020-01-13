На Крещение в Челябинске будут работать шесть купелей

В специально оборудованных местах будут дежурить спасатели и медики.

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В Челябинске определили, где будут расположены купели на Крещение в 2020 году. В этот раз их будет шесть: две в Центральном районе, две в Тракторозаводском, по одной в Ленинском и Советском районах города.

«На Шершневском водохранилище купели будут располагаться в районе поста ГИБДД на территории пляжа "Западный" и в Сосновке, на улице Красных казаков, неподалеку от Храма святых апостолов Петра и Павла. В Ленинском районе — на озере Смолино, на улице Электровозной, близ храма "Утоли мои печали". В Советском районе — на пляже гостиничного комплекса "Смолинопарк". В Тракторозаводском районе — на Первом озере: переулок Мамина 1а и пляж "Восточный берег"», — сообщил заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

Для безопасности граждан на территории купелей будут дежурить сотрудники городской спасательной службы, а также бригады скорой медицинской помощи.

Режим работы купелей: с 22 часов 18 января до 17:00 19 января.



