Крещение Господне: все храмы готовы к праздничным литургиям

Где в городе можно окунуться в иордань?

Послушать 00:00

Православные верующие чтят этот великий день — Крещение входит в состав 12 основных праздников Церкви. 19 января православные христиане вспоминают, как Христос прошел обряд крещения в реке Иордан.

Термин «крещу» с греческого языка трактуется как «погружение в воду». Поэтому 19 января люди стремятся войти в подготовленные священниками иордани.

В Челябинске администрация официально открыла шесть купелей для проведения таинства.

«На Шершневском водохранилище расположены две купели — в районе поста ГИБДД на территории пляжа „Западный“ и в Сосновке, на улице Красных казаков, вблизи Храма Святых Апостолов Петра и Павла. В Ленинском районе — на озере Смолино, на улице Электровозной у храма „Утоли моя печали“. В Советском — на пляже „Смолинопарк“. В Тракторозаводском районе — на озере Первое на переулке Мамина, 1а и на пляже „Восточный берег“», — сообщили в администрации Челябинска.

Всего в регионе будет работать 101 купель. Погружение можно совершить с 22 часов 18 января до 17 часов 19 числа.

Сегодня и завтра во всех храмах Челябинской области пройдут праздничные богослужения и чин великого освящения воды. Взять крещенскую святую воду из любого храма можно будет до 26 января.

Помните, что святая вода — это не атрибут исполнения желаний и избавления от недугов, принимать освященную воду следует с молитвой и верой.

