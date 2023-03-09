Жители Челябинской области могут предложить название для межуниверситетского кампуса

Варианты наименований собирает подведомственная Минобру АНО

Межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинской области возведут возле главного корпуса Челябинского государственного университета. Первый этап строительства общежитий и гостиниц уже стартовал. Кампус станет центром развития науки, инноваций и современного междисциплинарного образования. Жителям Южного Урала предложили дать название будущему центру притяжения молодежи, сообщает АНО «Региональная инфраструктура образования и науки».

Челябинская область вошла в число регионов, где возведут межуниверситетские кампусы мирового уровня. Кампус объединит студентов и ученых, станет современным общественным пространством для жителей города.

Ключевые участники проекта — ведущие вузы региона: ЮУрГУ (НИУ), ЧелГУ, ЮУГМУ, ЮУрГАУ, МГТУ им. Г. И. Носова, МИДИС.

В феврале министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков обсудил содержание кампуса вместе с губернатором региона Алексеем Текслером и научной общественностью.

Основные направления деятельности кампуса:

— интеллектуальное производство;

— новые материалы;

— живые системы.

Теперь в подведомственной министерству науки и образования Челябинской области АНО «Региональная инфраструктура образования и науки» прорабатывается идея названия кампуса.

«Предлагаем всем желающим направить предложения по названию межуниверситетского кампуса на адрес электронной почты anorion74@mail.ru. Отметим, кампус мирового уровня в Екатеринбурге называется кампус-центр цифровой трансформации, в Нижнем Новгороде — межвузовский ИТ-кампус, в Калининграде — „Кантиана“ (по названию университета, за которым закреплен земельный участок для строительства кампуса, — Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта), в Перми — „Будущее Пармы“», — пояснили на странице ведомства в сети «ВКонтакте».

Предложения можно направить до 10 апреля.

Напомним, проект по созданию сети кампусов является частью национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России. Задачу по созданию до 2030 года не менее 25 кампусов мирового уровня поставил президент России Владимир Путин.

В 2024 году планируют сдать первые две гостиницы, в которых смогут проживать более 300 студентов. Строительство всего кампуса рассчитывают завершить к концу 2025 года. Комплекс зданий объединит административно-деловой центр, коммерческие площади, а также научные лаборатории и площадки для реализации производственных, экспериментальных проектов в области новой энергетики, робототехники, IT-технологий, искусственного интеллекта.