Жители Челябинской области могут оплатить налоги на почте сразу при получении уведомлений

Внести деньги можно и на дому через кассовый терминал

«Почта России» начала доставку писем с налоговыми уведомлениями в Челябинской области и одновременно принимает оплату транспортного, земельного и имущественного налогов. Платежи зачисляются в ФНС сразу. Сервис ориентирован в том числе на жителей отдаленных и труднодоступных территорий, где нет отделений банков и стабильного интернета, сообщает пресс-служба «Почты России».

В регион направлена почти 381 тысяча бумажных уведомлений. О поступлении заказного письма налогоплательщику сообщат push-уведомлением в мобильном приложении «Почты России» или бумажным извещением, которое почтальон оставит в почтовом ящике, если адресата не окажется дома. Письмо вручается лично. Также его можно получить в почтовом отделении в часы работы офиса в течение 30 календарных дней с момента поступления.

Оплата в отделении производится по квитанции. При ее отсутствии оператор определит сумму начислений по ИНН. Принять платеж можно наличными или банковской картой, после чего выдается кассовый чек. Доступна и оплата на дому через мобильный кассовый терминал у почтальона.

Совет: самый быстрый способ получить письмо с налоговым уведомлением — показать QR-код из приложения «Почты» при получении. Нет возможности прийти лично? Оформите электронную доверенность — письмо и оплату выполнит доверенное лицо.