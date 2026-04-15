Дополнительные автобусы пойдут к городским кладбищам в Челябинске на Радоницу

Мэрия опубликовала график работы общественного транспорта в родительский день

В преддверии родительского дня администрация Челябинска опубликовала график работы общественного транспорта. Дополнительные рейсы к городским погостам пойдут в выходные, 18 и 19 апреля, а также непосредственно в Радоницу — 21 апреля, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Так, в выходные в Челябинске будут усилены два специальных маршрута: автобус № 94 «Чичерина — Градское кладбище» будет работать с 10:00 до 18:00 с интервалом 15 минут; автобус № 195 «Чичерина — Преображенское кладбище» будет ходить каждый час, начиная с 9:30.

В родительский вторник, 21 апреля, интервал движения автобуса № 94 сократится до 6—12 минут, он будет ходить с 9:00 до 19:00; автобус № 195 отработает с 9:00 до 19:00, каждые 15—30 минут.

До других погостов Челябинска можно будет добраться на регулярных маршрутах.

Добавим, в соседнем Копейске в день Радоницы, 21 апреля, организуют спецрейсы до кладбища в поселке Горняк, на Старокамышинское кладбище, а также погост в поселке Шахты № 201.