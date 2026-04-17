В Челябинске запретили въезд машин на кладбища в Радоницу

Исключение сделали только для спецтранспорта

Госавтоинспекция ограничила въезд автомобилей горожан на кладбища на Радоницу. Такое ограничение вводится ежегодно в целях организации безопасности посещения погостов.

21 апреля с 07:00 до 20:00 будет полностью запрещен въезд личного транспорта на территорию городских кладбищ. Исключение действует только для спецтранспорта, сообщили ИА «Первое областное» в ведомстве.

В связи с этим водителям рекомендуют заранее выбирать места для парковки на прилегающих улицах, не создавая помех движению общественного транспорта и пешеходам. Также необходимо строго соблюдать требования временных дорожных знаков и указания сотрудников полиции.

Госавтоинспекция призывает по возможности отказаться от личного автотранспорта в пользу общественного. Для удобства горожан 18, 19 и 21 апреля будут запущены дополнительные рейсы автобусов. По распоряжению главы города Алексея Лошкина на погостах перед Радоницей начали акарицидную обработку.