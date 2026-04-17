В Челябинске перед Радоницей обработают кладбища против клещей

Распыление акарицидных препаратов пройдет на 10 погостах

В Челябинске стартовала акарицидная обработка муниципальных кладбищ перед Радоницей. Поручение дал глава города Алексей Лошкин.

10 городских погостов подрядчики обработают в ближайшие три дня. Солнечная и сухая погода как раз пригодна для обработки.

Опрыскивание проводят препаратом «Акаритокс», который зарекомендовал себя как эффективный. Он влагоустойчив, убивает клещей и даже личинок. Сухой порошок разводят водой непосредственно перед началом работы.

«Через три дня после обработки сотрудники подрядной организации обязательно проведут контроль качества, сделают объезд по всем кладбищам, проверят территории на наличие клещей»,— уточнили в администрации Челябинска.

В этом году Радоница выпадает на 21 апреля. Для удобства горожан 18, 19 и 21 апреля запустят дополнительные рейсы автобусов.