Жители челябинского микрорайона смогут сами решить судьбу детского сада

С таким предложением выступила врип главы города.

Сегодня, 31 июля, Наталья Котова посетила челябинский микрорайон «Парковый 2». Её туда пригласили обеспокоенные жители.

Самой главной темой беседы стало строительство детского сада. Местные жители разделились на 2 лагеря. Одни считают, что для детского садика достаточно 150 мест, другие считают, что нужно расширить участок учреждения, чтобы его могли посещать 200 малышей. Причиной конфликта стал тот факт, что для увеличения вместимости до 200 мест, необходимо на несколько метров сдвинуть уже построенные детские и спортивные площадки.

На сегодняшний день в «Парковом-2» проживает около 6,5 тысяч человек, из-за чего район испытывает острую необходимость в дошкольном учреждении. Поэтому муниципальной программой на 2019-2020 годы предусмотрено 90 миллионов рублей, выделенных под строительство детского сада на 200 мест. При сохранении оригинального плана учреждение будет открыто уже в 2020 году.

«В случае если будет необходимо перепроектирование здания до 150 мест, придется создавать новый проект и снова оправлять его на государственную экспертизу. Таким образом, строительство может начаться только в 2021 году. В то же время план на 2019 и 2020 годы уже есть, он прошел все утверждения», — подчеркнула Наталья Котова.

По итогам встречи было решено передать этот вопрос на рассмотрение жителям. Для этого на портале «Активный житель 74» будет размещен опрос, который и определит судьбу детского садика.