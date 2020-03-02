Дома, школы и детские сады будут строиться в Челябинске одновременно

Наталья Котова потребовала заранее планировать благоустройство и инфраструктуру перед строительством новых микрорайонов.

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В Челябинске продолжают строительство ряда детских садов и школ в новых микрорайонах. Так образовательные учреждения появятся в «Академ Риверсайде» и «Парковом». Глава Челябинска потребовала от своего заместителя по строительству обеспечить город комплексными застройками. Наталья Котова отметила, что возведение школ, детских садов, а также прокладка дорог, должны планироваться заранее. Владимир Шамне доложил руководителю, что в настоящее время ведется работа по устранению дисбаланса в уже существующих новых микрорайонах.

«По садикам работа идет в штатном режиме, возводятся первые этажи. По школам: в 55-м микрорайоне продолжаются отделочные работы в графике. В микрорайоне № 1 — „Академ Риверсайд“ — сегодня-завтра будет заключение контракта, и застройщик начинает работы по подготовке площадки под строительство. Еще по одной школе в третьем микрорайоне — это 250 лет Челябинску, 65 — на 11 марта назначены торги по проектированию»,— доложил Владимир Шамне.

Наталья Котова поручила разобраться со всеми земельными участками и местами под застройку детских садов, школ, а также с последующим благоустройством. Узнать, кому и какие территории принадлежат, и кто за них будет нести ответственность.

«По всем новым микрорайонам надо разобраться, чтобы не получилось повторения ситуации с „Академ Риверсайд“ и „Парковым“»,— сказала глава Челябинска.

Наталья Котова также отметила, что в настоящее время необходимо провести работу и с самими застройщиками, чтобы они начали работать «как положено».

«Сейчас уже есть застройщики, которые застраивают территорию около танкового училища, и они уже работают в нужном направлении. Сейчас наша задача вести переговоры именно в этой плоскости, что новые микрорайоны, которые застраиваются, должны застраиваться комплексно. Вопрос только в планировании»,— отметила Наталья Котова.

Глава города обратила внимание на то, что в предыдущие годы строительство детских садов и школ застройщиками проводились за счет оборотных средств, или земли продавались муниципалитету уже после заселения жильцов. Теперь все эти вопросы будут решаться параллельно: въезжая в новые квартиры новоселы будут убеждены, что их дети получат место в образовательном учреждении в своем районе.