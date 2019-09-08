Кандидаты в губернаторы проголосовали в Челябинской области

Трое из пяти претендентов пришли на участки.

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Сергей Смышляев («Родина») пришел на избирательный участок с двумя дочками и женой. Кандидат в губернаторы отдал голос на единственном избирательном участке в поселке Саккулово, где прописан. Теперь семья поедет еще на один избирательный участок, чтобы проголосовала жена.

«На самом деле это ответственный день. От него зависит будущее Челябинской области, поэтому я не мог пропустить выборы», — рассказал Сергей Смышляев.

Константин Нациевский (КПРФ) тоже пришел на избирательный участок не один. Вместе с ним пришли дети и внуки. Кандидат проголосовал в Центральном районе Челябинска.

«Как и все жители Челябинской области, мы озабочены нашим будущем, тем, как выстраиваются отношения между нами и государством. Основным нашим регулятором является голосование», — рассказал Константин Нациевский.

Алексей Текслер (самовыдвижение) пришел проголосовать в свою первую школу в Металлургическом районе Челябинска. Поддерживали кандидата жена и ребенок. После Алексей Текслер показал сыну класс и парту, за которой сидел.

«Для меня эта школа особая, сюда я пришел в первый класс. А теперь привел семью показать, где учился. Сегодня важный день для Челябинской области. Я считаю, прийти и проголосовать за будущее должен каждый», — пояснил Алексей Текслер.

Виталий Пашин (ЛДПР) не сможет прийти на участок, потому что заболел. Проголосовать не получится и у Алексея Севастьянова («Гражданская сила»), у него нет южноуральской прописки. Кандидат прописан в Московской области.