Челябинский завод, отказавшийся от «собачьей охраны», не бросит четвероногих на произвол судьбы

Собаки будут жить на территории предприятия, пока их не пристроят.

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Новость о том, что одно из крупных челябинских предприятий сокращает подразделение служебного собаководства, разлетелась по социальным сетям. Более 10 караульных собак пристраивают в добрые руки, потому что завод, который они охраняли, более не нуждается в этом.

«В настоящее время ООО „ЧТЗ-УРАЛТРАК“ завершает переход на более технологичную систему охраны территории. В связи с этим и с целью повышения эффективности трудовых ресурсов на ООО „ЧТЗ-УРАЛТРАК“ были проведены мероприятия по перераспределению персонала группы служебного собаководства в другие подразделения Управления обеспечения безопасности», — прокомментировали ситуацию для сайта «Первый областной» в пресс-службе предприятия.

Ранее мы сообщали, что пристроить животных необходимо было до середины декабря. Однако не все собаки дружелюбны и с передачей их новым хозяевам могут возникнуть трудности. Представители завода подчеркнули, что ни одно животное не будет брошено на произвол судьбы.

«Сотрудники ООО „ЧТЗ-УРАЛТРАК“ проводят все необходимые мероприятия для того, чтобы 12 собак были переданы новым заботливым и ответственным владельцам. До тех пор, пока питомцы не обретут хозяев, ни одна собака не окажется за периметром предприятия», — отметили в пресс-службе завода.

Уже семь животных были переданы в добрые руки. Приютить их решили бывшие работники правоохранительных органов. Новых хозяев сейчас ищут еще пять собак.