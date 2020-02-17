Жители Челябинска пытаются самостоятельно выхаживать больных голубей

Орнитологи рассказывают, куда обращаться в случаях нахождения нездоровых птиц.

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В Челябинском орнитологическом сообществе не умолкает телефон: регулярно к специалистам поступают звонки от жителей города с информацией о странных голубях: птиц находят облысевшими, подворачивающими голову, извивающимися и прыгающими на спину, кто-то находил и мертвых птиц. Подобные случаи стали замечать в городе с начала января.

«Мы отправлялись на места, проводили осмотр территории, искали зараженных птиц, информировали Отдел по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению Министерства сельского хозяйства, отвозили птицу к эпизотологу на ветстанцию», — говорит руководитель челябинского орнитологического общества Ирина Чухарева.

В связи с этим была организована горячая линия для вопросов населения в Министерство сельского хозяйства региона: 8-800-300-0888, также открыт колл-центр ветеринарной станции 8-351-214-20-14.

В первый месяц года было зафиксировано 25 обращений, в феврале только два, орнитологи пока не понимают, связано ли это со спадом эпидемии среди пернатых или же челябинцы начали самостоятельно выхаживать птиц, опасаясь, что в противном случае их могут уничтожить.

«Прятать больных птиц в подъездах, гаражах или квартирах, значит подвергать большому риску себя и окружающих. Многие птичьи болезни опасны для человека», — объясняет специалист.

Если вы встретились с больной птицей, лучше сообщить об этом специалистам: 8-950-749-44-09 или 8-912-325-81-63.

Распознать больную птицу несложно: обычно пернатые нахохлены, имеют взъерошенные, торчащие в разные стороны перья, совершают круговые движения, не ориентируются в пространстве, не могут взлететь или пытаются лететь вглубь земли, а не ввысь, птицы сидят с вывернутой шеей и запрокинутой головой.

Также челябинцы могут оказать помощь в данной ситуации, контролируя регулярность очистки мусорных площадок и контейнеров, хорошо, если баки с отходами будут закрыты крышками. Для подкормки птиц лучше создавать отдельные площадки вдали от мусорок и дорог.