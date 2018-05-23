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/ Зараженные опасной инфекцией попугаи и голуби обнаружены в доме у магнитогорца

Зараженные опасной инфекцией попугаи и голуби обнаружены в доме у магнитогорца

Больные птицы вынужденно убиты и уничтожены.
сегодня в 18:11
  |  Происшествия

У попугаев, которых в своем доме разводил житель Магнитогорска, обнаружили орнитоз. Эта инфекция опасна для человека и может вызывать острую пневмонию. Специалисты предположили, что два амадина болели уже больше десяти дней. В очаге находились еще шесть попугаев. Их, а также еще 20 голубей, которые находились в соседнем доме у другого горожанина, пришлось убить, чтобы предотвратить распространение инфекции. Известно, что в их помете обнаружили возбудитель орнитоза. После этого в городе приняли необходимые меры.

С 17 мая в неблагополучном пункте, расположенном в двух домах с птицами по адресу: город Магнитогорск, улица Красноармейская, установлены ограничительные мероприятия по орнитозу птиц. В целях нераспространения и ликвидации инфекции проведены оздоровительные мероприятия. Больные птицы вынужденно убиты и уничтожены. Оставшиеся в неблагополучном пункте попугаи проходят лечение. Проведена дезинфекция мест содержания птиц. — сообщили в региональном Россельхознадзоре

Орнитоз — зоонозная инфекция, возбудителями которой выступают хламидии, а источником — птицы. Среди заболевших орнитозом преобладают пациенты среднего и старшего возраста; у детей инфекция развивается сравнительно нечасто. Иммунитет после перенесенного орнитоза нестойкий, возможны повторные случаи заражения.

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