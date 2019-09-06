Самые быстрые голуби России живут в Копейске

Клуб спортивного голубеводства «Южный Урал» третий год лидирует в национальном чемпионате.

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Ежегодно в России проводится чемпионат по спортивному голубеводству. Уже несколько лет подряд Челябинскую область на нем представляет Копейск. Послушаешь голубиных тренеров, и старый добрый фильм «Любовь и голуби» начинает в голове играть новыми красками. Рустам Фаткулин не тот Вася, который проводит дни напролет на голубятне и поит пернатых изо рта: его подопечные в августе этого года первыми долетели из Новосибирской области до дома, преодолев 1060 км. Один из голубей долетел из Барабинска до Челябинской области за 4 дня. Этот результат дается нелегко, ему предшествуют серьезные тренировки.

«Весной, когда выводок отсидят, голубят откормят — начинаем тренировать. По направлению восточному. Сначала 50, потом 60 и 80 км. Оттренировал — потом начинаются соревнования», — рассказывает член клуба голубеводов «Южный Урал» Рустам Фаткулин.

Голубями мужчина увлекается с детства, а спортивных заводить начал в 2008 году. Постепенно приобретался опыт в тренировках и особом содержании. В мае стартует сезон. Тренировочный процесс длится до августа, за это время голуби преодолевают 14 разных расстояний. Наставник вычисляет самых быстрых, они и выдвигаются к участию в соревнованиях. На национальном чемпионате каждому голубю перед стартом присваивают номер: надевают на лапку бирку, на которой он выбит. Хозяин его не знает. Птиц увозят на заданное расстояние и выпускают из клеток. Все это время тренер ждет их дома. Как только пернатые возвращаются в родную голубятню, участник сообщает организаторам номер. Так и подводятся результаты.

«В машине отправляем голубей, она уходит в ночь. И утром выпускают. И каждый голубевод сидит дома ждет. У нас в том году даже был рекорд. Мой и Рустама голуби прилетели за световой день — это рекорд России. У меня диплом есть даже», — с гордостью рассказывает Владимир Пряхин, председатель клуба голубеводов «Южный Урал».

Нынешняя победа не первая для голубеводов Челябинской области. Клуб «Южный Урал» уже третий год подряд становится лучшим в России, а голуби признаются самыми быстрыми. В этом году переходящий кубок сменил свой статус и останется у южноуральцев навсегда.