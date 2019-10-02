Челябинская область может первой в стране избавиться от перебоев со светом

Алексей Текслер выступил на Российской энергетической неделе в Москве.

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Челябинская область готова стать пилотным регионом в цифровой трансформации энергетики. Такая программа помогла бы решить проблему с перебоями в электроснабжении и сдержать рост тарифов. Свои предложения губернатор Алексей Текслер представил на форуме в рамках Российской энергетической недели.

Опыт, приобретенный во время работы в минэнерго, позволил Алексею Текслеру быстро изучить проблемы с энергоснабжением, которые существуют в регионе.

«Для меня стало неожиданным, что в таком развитом регионе, как Челябинская область, остаются серьезные проблемы с электроснабжением. Вдалеке от областного центра в Катав-Ивановске и в поселке Рощино, что в 15-ти километрах от Челябинска, жители жаловались на встречах, что идут постоянные перебои со светом», — рассказал Алексей Текслер.

При более глубоком изучении проблемы выяснилось, что на территории Челябинской области порядка 70% рынка электроснабжения занимает компания «Россети», остальные 30% — территориальные сетевые организации. Именно на их долю приходится большая часть и продолжительность отключений энергии.

Выход из сложившейся ситуации челябинский губернатор видит в ужесточении требований к ТСО. Также глава региона передавать обслуживание сетей некой системообразующей надежной организации, которая действительно сможет обеспечить качественную услугу.

«Понятно, что в большинстве наших территорий такой организацией может быть только компания „Россети“. Я вам откровенно скажу, мне как губернатору, когда возникают проблемы, проще позвонить в „Россети“ и попросить оказать максимально быструю помощь, чем искать собственников и директоров ТСО. Иногда вплоть до заграницы приходится выяснять, где они на ПМЖ находятся», — рассудил Алексей Текслер.

Цифровая трансформация предполагает использование современных технологий, которые могли бы оперативнее реагировать на поломку, позволяли бы быстрее устранять аварии и избегать массовых отключений. Челябинская область готова первой провести масштабное обновление отрасли.

«Мы также готовы активно вкладываться в кадры, готовы корректировать программы обучения в вузах и техникумах. Челябинская область готова стать пилотным регионом для цифровой трансформации в сетях. У нас для этого есть возможности и амбиции», — подытожил Алексей Текслер.

В этом году в Челябинской области в рамках сотрудничества с компанией «Россети» был проведен Всероссийский съезд энергетиков и конкурс «Лидеры энергетики». Это стало первым этапом в налаживании сотрудничестве между регионом и специалистами отрасли.