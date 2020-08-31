Жители Челябинска остаются без горячей воды после окончания опрессовок

Устранить проблемы компании должны в ближайшие дни.

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Последний этап опрессовок завершился 25 августа в Челябинске. Однако горячую воду дали ещё не во все многоквартирные дома. Сколько зданий остаются без воды и когда челябинцы снова смогут пользоваться благами цивилизации, на аппаратном совещании в мэрии рассказал заместитель Главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Девять домов на сегодняшний день остаются без горячей воды после окончания опрессовки. Проводятся необходимые работы, устранение — до 1 сентября»,— сообщил Александр Астахов.

Также он добавил, что продолжается подготовка к отопительному сезону, документы будут сдавать в «Ростехнадзор» 15 сентября. Их готовность на сегодняшний день составляет 98%.