Опрессовки завершились в Челябинске

Практически во все дома города вернулась горячая вода.

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На протяжении всего лета поэтапно челябинцы оставались без горячего водоснабжения. В городе проводились гидравлические испытания, которые должны были выявить слабые места на теплосетях и избавить жителей от проблем с отключением отопления в зимний период. Сегодня, 28 августа, «УСТЭК-Челябинск» сообщила об окончании опрессовок на сетях, которые обслуживает компания. практически во все дома мегаполиса вернулась горячая вода. Исключение составили те места, где были обнаружены аварийные повреждения. Теперь дело за управляющими и теплосетевыми компаниями, которые в короткие сроки должны их отремонтировать.

«Кроме проведённых гидравлических испытаний „УСТЭК-Челябинск“ продолжает ремонтную кампанию. Уже завершены работы на 16 из 22 участков, подлежащих замене тепловых сетей, на части ведутся работы по благоустройству. Котлы на Северо-западной и Юго-западной котельных готовы к старту нового отопительного периода после проведённого на них ремонта», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе «УСТЭК-Челябинск».

Напомним, что опрессовки — это неотъемлемая часть подготовки к отопительному сезону. Они специально запланированы на летний период. Если авария на непроверенном участке случится в холодное время года, жители рискуют остаться без тепла и горячей воды, когда за окном будет «минус».