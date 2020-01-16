Жители Челябинска могут решить судьбу подземных переходов

Проголосовать за изменения может любой челябинец.

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В Челябинске идет голосование, которое решит судьбу подземных пешеходных переходов. Из-за жалоб жителей на торговлю в подземке, было принято решение о том, чтобы узнать, что именно жители города видят в переходах вместо точек торговли.

«В последнее время увеличилось количество критических высказываний на торговлю в подземных переходах, размещенную в них наружную рекламу и точки питания, а арендаторы зачастую не выполняют своих обязательств по содержанию закрепленных территорий», — сообщают в администрации Челябинска.

На портале «Активный житель 74» предложили 7 вариантов того, что может находиться в пешеходном переходе. Каждый челябинец может выбрать между объектами искусства, точками торговли, информационными или рекламными стендами или же проголосовать за вариант, который предусматривает, что в переходах не будут размещать ничего.

Голосование продлится до 24 января.