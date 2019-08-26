Подземные переходы в центре Челябинска откроют до конца лета

Но полностью реконструкция завершится только после Дня города.

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Основные работы по реконструкции подземных переходов в центре Челябинска будут завершены к концу этой недели. Об этом сообщила сегодня, 26 августа, глава управления культуры города Элеонора Халикова во время аппаратного совещания в мэрии.

«В переходе со стороны „Роспечати“ закончены работы по укладке гранита. В среду будем открывать весь переход. Со стороны Арбитражного суда гранитными плитами осталось застелить шесть ступеней лестничного марша. Его должны открыть до пятницы. По выходу на „Мегафон“ сегодня должно начаться бетонирование ступеней. До конца этой недели его тоже планируем открыть»,— сообщила Элеонора Халикова.

На вопрос врип главы Челябинска Натальи Котовой: «почему только бетонирование?», глава управления культуры сообщила, что, к сожалению, подрядчик не укладывается в сроки, поэтому гранит в данном подземном переходе будет уложен только после Дня города.