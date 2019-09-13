Копать начнут уже в понедельник: спорный газопровод в Локомотивном все-таки построят

Жители поселка, который на зиму может остаться без газа, встретились с газовщиками.

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В пятницу, 13 сентября, жители поселка Локомотивный в Челябинске не смогли найти общий язык с представителями АО «Челябинскгоргаз». Несмотря на то, что разрешения на строительство газопровода получены, жители намерены помешать его укладке.

«Они нам сказали, что все будет хорошо, мы попросили предоставить расчеты в письменном виде. Нам пообещали это сделать. А потом юристы спросили главу района, можно ли приступать к работам, и он согласился. Копать начнут уже в понедельник, а мы так и остались при своих интересах», — поделилась Римма, жительница поселка Локомотивный.

Жители поселка Локомотивный недовольны проектом нового газопровода. Установка будет проводиться на глубине 4-х метров, а трубы для воды находятся выше на два метра. По мнению людей, есть большая вероятность, что они могут остаться без воды. Также горожане боятся, что давление в газовых трубах будет слишком маленьким, чтобы обеспечить все дома голубым топливом. Специалисты «Челябинскгоргаза» утверждают, что опасения жителей напрасны.

«Они зря переживают. Мы всегда все контролируем. Все условия мы соблюдаем, проблем с давлением не будет, все у всех будет в норме. Технические условия мы выдали, все расчеты произвели», — отметил Сергей Ежов, заместитель главного инженера по оперативной работе, начальник аварийной службы АО «Челябинскгоргаз».

К работам газовщики приступят уже с 16 сентября. По словам жителей, специалисты готовы выставить охрану, чтобы им не смогли помешать недовольные горожане.