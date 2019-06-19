/ Жители Челябинска хотят 4-дневную рабочую неделю

Работающие горожане уверены, что можно справиться с задачами и за короткий срок.

Челябинцы хотят перейти на четырехдневную рабочую неделю. Это показал опрос от портала Зарплата.ру. Недавно вопрос сокращения трудовой недели поднял премьер-министр Дмитрий Медведев.

С руководителем правительства России согласен 91% жителей Челябинска. Почти половина из них уверена, что справиться с рабочими задачами можно за 4 дня. 58% предполагают, что сложности возникнут, но под них можно подстроиться. И 16% уверены, сто им придется работать в «выходную» пятницу, потому что они плохо справляются с дедлайнами.

Самой популярной причиной, по которой респонденты не хотели бы переходить на четырехдневную неделю, — страх, что из-за этого уменьшится заработная плата. Также многие опасаются, что при таком графике возрастет нагрузка. Тем не менее, 64% жителей страны не верят, что в ближайшие 15 лет в России действительно введут четырехдневную рабочую неделю на законодательном уровне. —отметил бренд-директор портала Зарплата.ру Иван Чирков.

Отметим, что категорически против перехода на 4-дневный график только 9% челябинцев. Среди них работники сферы строительства и медицины. А вот представители сферы продаж или финансов не против нововведений.