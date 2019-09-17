Предприятия в Челябинской области не готовы перейти на четырехдневную рабочую неделю

Эксперимент предложили провести на части заводов России.

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Несколько предприятий в Челябинской области, входящих в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», могут перейти на четырехдневную рабочую неделю. Такую возможность рассматривает министерство труда и соцзащиты, сообщают «Известия».

Пока нет точных параметров для введения новшества, но тестирование нужно будет провести сразу в нескольких компаниях, для того, чтобы оценить эффективность данной идеи. Какие именно это будут предприятия — пока неизвестно.

В Челябинской области к такому нововведению еще не готовы.

«Мы должны поднимать свою производительность: на 10% в первый год, на 15% во второй и 40% в третий. Данных показателей мы будем достигать внедряя инструменты "бережливого" производства. Но я точно могу сказать, что в соглашениях, планах, обязательных мероприятиях не было информации о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Для нас это сюрприз», — рассказала сайту bfm74.ru заместитель генерального директора компании «НИСМА», руководитель проекта по увеличению производительности труда Наталья Зелингер.

Компания «Завод СпецАгрегат» также не готова перейти на такого рода сокращенный график работы.

«Переход на четыре рабочих дня не согласуется с реальностью. Иногда мы работаем и в выходные. Производственный план расписан почти на весь год, его нельзя перекроить», — прокомментировал для bfm74.ru помощник генерального директора «Завод СпецАгрегат» Константин Филиппов.

Отметим, что к переходу к четырем рабочим дням оказались не готовы и в Федеральном центре компетенций в сфере производительности труда, являющемся оператором адресной поддержки предприятий, входящих в нацпроект по повышению производительности.