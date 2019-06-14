/ Экологичная разработка южноуральских ученых заменит полиэтилен

В ЮУрГУ предлагают «съедобные» и безопасные эко-упаковки.

Южноуральские ученые разработали экологичную упаковку. Уникальный проект по разработке альтернативы продуктам из полиэтилена существует на базе Высшей Медико-Биологической Школы ЮУрГУ. «Съедобная» пленка получается на основе растительных полимеров. Изначальный состав — вода с крахмалом, форму пленка принимает при воздействии на нее ультразвука. Ультразвук влияет не на геномодификацию, а только на физические свойства, из которых состоит конечный продукт.

Ультразвуковая модификация не меняет ДНК продукта. Меняется его конечная структура. Добавляется сохраняемость, либо стойкость продукта. — рассказал сайту «Первый областной» магистрант ЮУрГУ Арам Цатуров.

Для химиков Высшей Медико-Биологической школы ЮУрГУ главная цель — экологически-чистый и безопасный продукт. Во время тяжелой эко-обстановки упаковки на основе биологических компонентов представляют особую ценность. Такая упаковка может полноценно заменить полиэтилен.

Утилизация этого продукта достаточно долговременный процесс, имеющий длительный период распада, который включает в себя порядка ста и более лет, а население использует полиэтилен повсеместно. В этот период ученый мир заинтересовала часть вопроса, связанная с альтернативными вариантами ускоренной утилизации. — рассказала заведующая кафедрой «Пищевые технологии» ЮУрГУ Ирина Потороко.

По словам ученых, упаковка на основе воды и крахмала съедобна и безопасна в использовании. Кафедра планирует получить свой третий грант и сделать продукт массовым.

Автор: Карина Карякина