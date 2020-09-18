Еще 70 пострадавших дольщиков смогут получить жилье в Челябинской области

Принято решение достроить дом компании «Инман».

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Будут восстановлены права участников долевого строительства из Челябинской области. Ключи от своих квартир смогут получить 70 копейчан. Такое решение принял наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков.

«Приняли решение по домам сразу в десяти регионах, что поможет восстановить в правах более 4,3 тысяч человек. Очень важно сейчас не сбавлять обороты. Призываю регионы еще активнее включаться в работу», — заявил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Наблюдательный совет рассматривал решение проблем, связанных с возведением 33 домов по всей России. Среди них — долгострой в Копейске. Дом 7 по улице Фонвизина решено достроить.

Напомним, стройка была приостановлена в 2017 году, так как застройщик «Инман» обанкротился. Власти региона направили документы по дому в Фонд защиты прав дольщиков для дальнейшего решения вопроса.

Ситуацию с долгостроями губернатор Алексей Текслер держит на личном контроле. В 2019 году в бюджете на решение этих проблем было предусмотрено более 200 миллионов рублей. В этом году будет направлено еще 537,9 миллиона рублей из областного бюджета.

Средства будут переданы АО «Дом. РФ» после того, как наблюдательный совет решит, будет дом достроен, или же дольщики получат компенсацию.