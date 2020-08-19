Жители аварийных домов в Еманжелинске получили ключи от новых квартир в Челябинске

24 семьи получили квартиры в микрорайоне «Парковый».

Послушать 00:00

Сегодня, 19 августа, глава Еманжелинска Евгений Светлов вручил ключи от новых квартир 24 семьям, ранее проживающим в аварийных домах. Новосёлы, переехавшие в микрорайон «Парковый», не скрывали своей радости и сообщили, что переселения из старых двухэтажных домов, где жить уже было невозможно, ждали несколько лет.

«Мы с мужем жили в двухэтажном общежитии, в комнатах не было удобств. Дом буквально разваливался, мы 10 лет ждали переселения и очень рады, что у нас появилась комфортная квартира»,— рассказала новосёл Елена Кузнецова.

Глава Еманжелинска на торжественном вручении ключей отметил, что это только первый этап переселения. Сегодня расселили 1 тысячу квадратных метров, а в следующем году останется переселить людей, проживающих на 2,5 тысячах квадратных метров.

«Программа реализуется под контролем губернатора Челябинской области и при участии регионального Министерства строительства. Администрация со своей стороны продолжит работу по программе переселения, и в 2021 году в рамках второго этапа мы планируем расселить ещё 2,5 тысячи квадратных метров аварийного жилфонда и предоставить жилье в новом доме, который будет построен уже в Еманжелинске, ещё 46 семьям»,— сказал Евгений Светлов.

Как отмечает генеральный директор АО «ЮУ КЖСИ» Владимир Атаманченко, застройщик, у которого и приобрели квартиры, в микрорайоне есть всё необходимое для комфортной жизни: поликлиника, детский сад, а 1 сентября начнёт работать одна из крупнейших школ.

Всего в этом году запланировано расселить 14 тысяч квадратных метров аварийного жилья, то есть около 800 семей. А в 2021 году новое жильё получат ещё более тысячи человек. Переселение происходит в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».