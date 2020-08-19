Челябинские поликлиники изменили работу в пандемию

Несмотря на снятие ограничений в медучреждениях продолжают действовать некоторые правила.

Послушать 00:00

Поликлиники Челябинской области постепенно восстанавливаются после карантинных ограничений. После ковида изменились правила приёма в детские медицинские организации. Теперь здоровые и больные людей заходят через разные двери, именно так врачи разводят потоки пациентов, а на входе в поликлинику посетителей ждут санитарные процедуры, уже ставшие нормой в этом году.



«Дети до семи лет — они без маски. После семи — в маске. Руки обрабатываем и меряем температуру. Мы по три с половиной часа стоим. Ну, может быть, через меня человек сто проходит»,— заявила медсестра Татьяна Давыдова.

В случае, если пациент пришёл с температурой, ему предлагают оформить вызов на дом. Для таких случаев в детской поликлинике № 4 работает специальная ковидная бригада. Медики в спецкостюмах выезжают ко всем, у кого подозревают коронавирус.

«Мы выходим уже одетые, готовые. После каждого выхода из очага мы переодеваемся. То есть, у нас одежда полностью меняется. Врач выходит из очага, раздевается, медсестра мне в этом помогает. Собираем всё это в пакет. Надеваем чистую одежду и к следующему пациенту мы уже едем в чистой одежде»,— подчеркнула врач-инфекционист Ольга Кузьмичёва.

В медучреждениях области ждали и готовились к осеннему наплыву пациентов. Родителей предупредили — попасть к врачу можно только по предварительной записи. Мера позволяет избежать очередей и снижает риски заражения, уверяют специалисты. Челябинцы стараются соблюдать меры, но некоторые могут забыть маски. СИЗ на входе выдаёт администратор. Отметим, правило не действует для грудничков.

«Им тяжело надевать маски. Но есть рекомендации Росздравнадзора, вот. Где написано, что детям до семи лет носить маски необязательно. Самое главное — социальная дистанция. Соответственно, этим детям можно масочки не надевать»,— рассказал главный врач детской поликлиники № 4 Павел Визе.

Добавим, перед началом учебного года дети начали собирать справки в школу. В поликлинике готовы и к этому. При этом родителей просят заранее записываться на приём.