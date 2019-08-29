Жителей Златоуста не пустили на совещание по медицине

Информацию о том, что горожане могут его посетить, они увидели в сети.

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Жители Златоуста пытались попасть на совещание по вопросам медицины в городской больнице № 3. В интернете люди прочитали, что смогут высказать там свои жалобы и узнать о развитии здравоохранения в городе. Выступать на встрече должна была заместитель министра Виктория Сахарова. Однако в назначенный час в зале попросили остаться только сотрудников больницы, что вызвало гнев у горожан.

«Я нахожусь в поликлинике, здесь проходит совещание замминистра. Было журналистами анонсировано, что встреча проводится в рамках исполнения поручения Алексея Текслера. Журналисты говорили, что приедет комиссия, но главный врач больницы сказал, что мне нужно покинуть помещение, потому что проходит лекция для медработников. Мне интересно, почему проекты по здравоохранению не касаются населения? Скорее всего, Виктория Сахарова приехала из-за обращений населения, но все делается так, чтобы жители об этом не знали», — рассказал сайту «Первый областной» местный житель.

Но оказалось, что темы, которые обсуждались в кругу медицинских работников, действительно касались только врачей. Участие горожан в рассмотрении внутренних рабочих вопросов не планировалось.

«В Златоусте прошла лекция по реализации национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография". Лекцию провела заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова. Лекция проходила исключительно для медицинских работников», — прокомментировали ситуацию для сайта «Первый областной» в региональном Минздраве.

Подобные лекции уже прошли в медучреждениях Магнитогорска и Еманжелинска, а также состоятся в других городах региона.

После совещания Виктория Сахарова все же провела встречу и с местными жителями. Разговор прошел в кабинете главного врача медицинского учреждения Андрея Карпова.