Челябинцев научат оказывать первую медицинскую помощь

Специалисты расскажут, как спасти человека при инфаркте.

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С 2000 года во вторую субботу сентября по всему миру празднуют День оказания первой медицинской помощи. Праздник основало движение Красного Креста и Красного полумесяца. В Челябинске в этот день решили провести мастер-класс по спасению жизней.

По статистике Всемирной организации здравоохранения, каждые 20 жертв несчастных случаев из ста могли выжить, если бы им вовремя оказали правильную медицинскую помощь. И каждый пятый пострадавший погибает из-за ошибок спасающих.

Поэтому челябинцам предлагают пройти бесплатное обучение. В субботу горожанам расскажут, как проводить сердечно-легочную реанимацию и прием Геймлиха, как перевязывать раны и обрабатывать ожоги, чтобы облегчить состояние человека, а не сделать хуже.

«Специалисты Областного центра медицинской профилактики расскажут посетителям, как распознавать признаки инфарктов и инсультов, объяснят, в какое время необходимо оказать первую помощь, а также научат правильно разговаривать с диспетчерами скорой помощи. Все знания гости мероприятия смогут отработать на специальных манекенах», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Мероприятие состоится 14 сентября в 12:00. Место проведение — Челябинская научная библиотека. Участие в мастер-классе бесплатное, заранее регистрироваться не нужно.