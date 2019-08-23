Минздрав Челябинской области поможет в транспортировке новорожденного малыша из Турции

Об этом сообщила Людмила Подлубная, начальник управления организации медицинской помощи детям и матерям минздрава региона.

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Вопрос о перевозе малыша из Турции в Челябинск находится на контроле у минздрава региона. Сейчас готовят запрос о содействии в министерство здравоохранения Российской Федерации.

«Мы сделали запрос в консульство Турции, чтобы узнать информацию о том, в какой больнице сейчас находится ребенок и в каком он сейчас состоянии. Возможность транспортировки будет определяться в зависимости от состояния ребенка. Как только будут получены необходимые сведения, этот вопрос будет решаться в оперативном режиме», — рассказала Людмила Подлубная, начальник управления организации медицинской помощи детям и матерям минздрава Челябинской области.

Напомним, молодожены отправились в свадебное путешествие в Турцию на прошлой неделе. Так как женщина была в положении, супруги решили спросить разрешения у врача. Доктор одобрил поездку. Но в путешествии женщине пришлось экстренно проводить кесарево сечение. Отец ребенка сообщил, что малыша отключили от ИВЛ.