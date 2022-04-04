Жителей поселка в Карталинском районе перевозят по размытой паводком дороге на спецтехнике МЧС

Переправу размывает уже девятый год

В Карталинском районе запустили плавучий транспортер для перевозки людей и транспорта из поселка Горный и обратно. Напомним, в небольшой поселок на юге Челябинской области единственная насыпная дорога оказалась заблокирована из-за поднявшегося уровня талых вод. Глава поселения Юрий Мосенз рассказал Первому областному информагентству, как организована переправа для местных жителей.

В поселок Горный Карталинского района весенние талые воды перекрывают единственный въезд из-за размыва плотины на реке Нижний Тогузак. Происходит это уже девятый год подряд, местные жители привыкли и стараются подготовиться к временной «блокаде»: закупают заранее продукты и медикаменты. Готовятся и районные власти: каждый год в областном управлении МЧС заказывают плавучий транспортер.

«Спецтехника работает второй день. Транспортер перевозит людей по определенному графику. На месте размыва дороги постоянно дежурят посты ДПС», — пояснил глава Великопетровского поселения, к которому относится поселок Горный, Юрий Мосенз.

Он также рассказал, что размывает насыпную дорогу каждую весну, после того, как в августе 2013 года во время сильного наводнения размыло местную плотину.

Уровень воды в реке уже спал, но дорога остается еще непроходимой.