/ Жителей Озерска напугал сильный запах газа в своих квартирах

Причиной ему стала ошибка на газовой станции.

Накануне, 28 января, жителей Озерска охватила паника — практически во всех частях города в квартирах появился стойкий запах газа. Озерчане проветривали квартиры и обрывали телефоны газовой службы.

Однако, как заверили жителей города в ООО «Озерскгаз», беспокоиться не о чем. Причиной столь сильного запаха стало превышение дозы одоранта (специального ароматизатора) на газораспределительной станции.

Даже при минимальных утечках запах стоит очень сильный, поскольку дозу одоранта превысили. Но для здоровья людей это не опасно. Обычное проветривание устранит все последствия. — прокомментировал для сайта «Первый областной» главный инженер Владимир Асташов.

В таких случаях, отметили в ООО «Озерскгаз», следует просто дождаться, когда пройдет объем поданного газа.

Несмотря на то, что эта ситуация не несла угрозы для жизни и здоровья жителей, необходимо помнить, что при обнаружении запаха газа нужно незамедлительно вызывать аварийную службу газовой сети. Сделать это можно по номеру 104.