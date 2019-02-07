/ Запах газа при утечке почувствовали бы все жильцы рухнувшего дома в Магнитогорске

Газораспределяющая компания объяснила, как проходит одоризация.

Экономию одоранта опровергли в «Газпроме». Представители компании объяснили, что одоризация автоматически проводится на газораспределительных станциях и контролируется каждые 7 дней. Все проходит в присутствии специалистов-химиков, фиксируется в актах. Замеряется интенсивность запаха. В Магнитогорске с этим все в порядке.

При нормативе проведения замеров раз в 10 дней, в ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» замеры проводятся раз в 7 дней. 25 декабря 2018 года очередные замеры показали содержание одоранта в пределах нормативных показателей, что подтверждено соответствующим актом. На основании вышеизложенного любые предположения об экономии одоранта являются несостоятельными. — рассказал сайту «Первый областной» начальник службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Денис Волков.

Кроме того, цена одоранта настолько мала, что сокращать его количество в целях экономии просто бессмысленно. С этим согласны все представители газовых компаний.

Напомним, накануне в СМИ появилась предварительная информация о причинах взрыва газа в Магнитогорске. Якобы могла произойти утечка, которую не заметили из-за отсутствия запаха: газораспределяющая компания экономила на одоранте. В таком случае, говорили в СМИ, газа скопилось достаточно для взрыва от искры. Она могла возникнуть при включении света. Информацию приписывали СК РФ, но получить подтверждение не удалось.