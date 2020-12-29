Тесты на коронавирус в Челябинске будут делать еще быстрее

В городе появилось новое оборудование

В Челябинском областном кожно-венерологическом диспансере появилась современная полуавтоматическая станция выделения нуклеиновых кислот Kind Fisher. Новая техника позволит ускорить тестирование на COVID-19, сообщает пресс-служба клиники.

При ручной методике этап выделения нуклеиновых кислот занимает около 3,5 часа. Новая техника сократит процедуру до часа. А поставить конечный диагноз теперь можно будет за три часа вместо шести.

«Это революционное оборудование. Мы увеличим количество тестов вдвое и сможем проводить 1 200 исследований в сутки. Это позволит нам стать одним из лидеров по количеству исследований в Челябинской области», — рассказал главный врач Челябинского областного кожно-венерологического диспансера Олег Зиганшин.

Лабораторная станция куплена при поддержке губернатора области. После пандемии ее будут использовать для выявления вирусов и социально значимых инфекций, в том числе передаваемых половым путем.