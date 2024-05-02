Жителей Магнитогорска пригласили на акцию «Бессмертный полк на автомобиле»

Горожане могут разместить на транспорте фото ветеранов

В Магнитогорске стартовала всероссийская акция «Бессмертный полк на автомобиле». Жители могут присоединиться к ней, разместив фотографию ветерана на личном или общественном транспорте, сообщили в пресс-службе городской администрации.



«Суть акции заключается в размещении на личных авто, такси, грузовом и общественном транспорте родственниками участников Великой Отечественной войны, специальной военной операции, тружеников тыла фотографий в соответствующе оформленной рамке. Таким образом, выезжая в праздничные дни по личным и служебным делам, работники и владельцы автомобилей фактически принимают участие в праздновании Дня Победы, создавая эффект прохождения Бессмертного полка в течение нескольких дней», — отметили в мэрии.

Для этого нужно распечатать фотографию ветерана с его именем, отчеством, фамилией и краткой информацией. После чего снимок можно разместить на заднем или боковом стекле машины. Рекомендуемый размер — не менее формата А4.

Рекомендуется размещать снимки только на чисто вымытых машинах. Акция продлится до 12 мая.