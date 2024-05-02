В Челябинской области ветеранам доставят письма от президента России

Письменное поздравление с Днем Победы передадут лично в руки

С 2 по 8 мая почтальоны будут разносить письма с поздравлением президента России Владимира Путина с Днем Победы. Корреспонденцию вручат ветеранам Великой Отечественной войны лично в руки, сообщила главный специалист по маркетингу и корпоративным коммуникациям «Почты России» в Челябинской области Светлана Замятина.



В целом по стране почтальоны вручат более 380 тысяч писем с поздравлением с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, подписанным президентом.

«У „Почты России“ в эти праздничные дни особая миссия — доставить персональные поздравления от президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны. Мы знаем, что письма от президента очень ждут, а потом бережно хранят как ценный знак внимания и уважения. А почтальоны аккуратно и в срок доставляют их ветеранам в каждый уголок страны», — отметил генеральный директор «Почты России» Михаил Волков.

Почтальоны доставят письма вне зависимости от того, где находится ветеран в праздничные дни. Специалисты будут уточнять новое место жительства человека и принесут поздравление по актуальному адресу.

«В случае если адресата не будет дома, например, он переехал на дачу или находится на лечении, письмо будет храниться в ближайшем отделении месяц. В течение этого времени почтальон будет регулярно повторять попытки доставить поздравления», — добавила Светлана Замятина.