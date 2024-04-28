«Поезда Победы» прибудут в Челябинскую область в начале мая

Горожан ждет интересная развлекательная программа

В преддверии 79-й годовщины Великой Победы в российские регионы отправились «Поезда Победы» — ретропоезда на паровой тяге. Заглянут они и в Челябинскую область: поезда ждут в Челябинске, Магнитогорске и Карталах, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

В Магнитогорск поезд прибудет 5 мая в 12:00, в Карталы — 6 мая в 12:00. В Челябинск поезд прибудет 8 мая в 14:30, при этом праздничная программа начнется уже в 14:00.

«В составе поездов будут „теплушки“ с артистами в форме военных лет, а на перронах организовано выступление творческих коллективов. В Челябинске и Оренбурге будет работать выставка военной техники»,— уточнили в ЮУЖД.

Кроме того, в Челябинске в Центре исторического наследия ЮУЖД пройдут тематические мастер-классы, викторины и игры. Горожанам также покажут документальные фильмы.