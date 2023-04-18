В Челябинске «Бессмертный полк» пройдет в нескольких форматах

Традиционное шествие в этом году по всей России заменили другими акциями

В Челябинске и во всей стране отменили очные шествия «Бессмертного полка». Это решение приняли во время всероссийской конференции организаторов акции и лидеров других патриотических движений, включая молодежные.

«Бессмертного полка, как шествия, не будет нигде в России. Но это не значит, что не будет никаких памятных акций. У нас есть множество форматов, которые мы уже опробовали ранее и в ковидные времена. Есть прекрасный ресурс онлайн-шествия polkrf.ru, куда можно загрузить фотографии своих дедов и прадедов, почтить память, рассказать о подвигах», — говорит Скорнякова Елена, член центрального штаба общероссийского движения «Бессмертный полк России».

Почтить память героев, поздравить ветеранов и создать праздничное настроение в победный день можно будет с помощью самых разных мероприятий.

В городе проведут обязательные праздничные уборки, приведут в порядок памятники. Не забудут и про главных героев праздника — ветеранов Великой Отечественной войны. Кроме того, в социальных сетях запустят акцию по хештегу #нашбессмертныйполк, когда любой желающий может загрузить фотографии участников войны, письма, архивные выписки, детские рисунки. Будут и специальные мероприятия для детей.

Организаторы акции также предлагают размещать портреты героев войны буквально везде: на окнах домов и машин, на футболках, на один день сменить аватар в социальных сетях.

Подробная программа празднования 9 Мая в Челябинске появится чуть позже. Напомним, уже 19 апреля состоится первая репетиция праздничного парада на площади Революции.