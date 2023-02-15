Жителей Магнитогорска попросили не подкармливать бродячих собак вблизи домов

Рядом с едой у животных включается инстинкт защиты территории

Власти Магнитогорска обратили внимание на бездомных собак, которые собираются в стаи там, где их подкармливают местные жители. Горожан предупредили, что животные могут стать агрессивными, и попросили не оставлять еду для четвероногих там, где бывает много людей. Соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте мэрии.

В администрации города отметили, что в ходе отлова бродячих животных отмечается их скопление в местах общего пользования, где их кормят горожане: во дворах домов, в парках, рядом с детскими и спортивными площадками, у остановок и так далее.

«Такие места бродячими животными воспринимаются местом их постоянного обитания, а это способствует развитию защитного инстинкта территории», — предупредили власти.

В связи с этим сердобольных магнитогорцев попросили оставлять еду для бездомных собак в местах с наименьшей проходимостью.

Напомним, что с 9 января в Челябинской области действуют новые правила содержания домашних животных. За их нарушение пока не наказывают, но это только пока.

Из материалов ИА «Первое областное» вы также можете узнать, как в Челябинской области работают государственные приюты для бродячих животных и каких собак там оставляют навсегда.