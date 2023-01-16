Южноуральцам в подпитии запретили выгуливать домашних животных

Власти региона обновили требования к содержанию питомцев

Министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин подписал приказ, который утверждает дополнительные требования к содержанию домашних животных. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, приказ был подписан для исполнения федерального закона об ответственном обращении с животными. В частности, речь идет о дополнительных требованиях к содержанию братьев наших меньших (общие требования установлены федеральным законодательством).

Владельцы должны не допускать причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также имуществу со стороны домашнего животного. При этом не допускается жестокое обращение с ними с нанесением увечий и травм. Нельзя содержать питомцев в местах общего пользования и на придомовой территории многоквартирных домов. Под запрет попадает загрязнение мест общего пользования «продуктами жизнедеятельности домашних животных».

«За нарушение настоящих дополнительных требований владельцы животных несут ответственность в соответствии с законодательством Челябинской области. Вред, причиненный домашними животными, возмещается владельцами животных в соответствии с законодательством Российской Федерации», — говорится в приказе областного Минсельхоза.

Примечательно, что в ведомстве разработали и дополнительные требования к выгулу четвероногих. Собаку нельзя выгуливать в местах общего пользования без поводка, а если питомец выше 40 см в холке, то необходимо использовать и намордник. Запрещен самовыгул животного (без присмотра хозяина), а также выгул собаки, имеющей высоту в холке более 40 см, детьми в возрасте до 14 лет. Не допускается выгуливать пса лицу, которое находится в алкогольном, наркотическом или токсическом опьянении.