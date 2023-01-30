Челябинские ветеринары: у стерилизованных собак сохраняется материнский инстинкт

Агрессивных животных оставляют в приютах

С начала работы второго в регионе приюта для бездомных животных под Челябинском сотрудники смогли пристроить 50 четвероногих. Десять собак из-за немотивированной агрессии остались в приюте Сосновского района насовсем. Ветеринары приюта рассказали об особенностях в поведении чипированных собак и о том, как находят новых хозяев хвостатым постояльцам.

На сегодня в регионе работают два приюта. Первый открылся два года назад в Агаповском районе, рядом с Магнитогорском. Второй — недалеко от Челябинска. За 2022 год через них прошло 1946 собак и кошек, из которых 170 оставлены на пожизненное содержание из-за агрессивности.

Сосновский приют рассчитан на единовременное содержание 600 собак и 300 кошек, а в год через него могут «пройти» более трех тысяч животных. Закон предусматривает стерилизацию бездомных собак, после чего их отпускают в привычное место обитания.

Сейчас в приюте содержится около 250 собак. Их привозят из Челябинска, Копейска, Коркино, Кыштыма, Карабаша, Сосновского, Еткульского, Уйского, Аргаяшского и других районов.

По словам ветеринарного врача приюта Дениса Илюшкина, у стерилизованных собак, которые вышли из приюта, сохраняется материнский инстинкт и они выхаживают чужих щенков. Некоторым хвостатым везет, и им находят новых хозяев.

«У нас с первого привоза, например, сразу пять собак забрали. Забирают в основном жители из соседних поселков, кто живет в своих домах: Алишевское сельское поселение, Краснопольское, Кременкуль, но бывает и в Челябинск заберут, в Копейск», — рассказал заведующий приютом Эдуард Петров.

Также в приют принимают питомцев мобилизованных. На сегодня в Сосновском районе находятся три такие собаки.

Напомним, областной приют для бездомных животных в Катав-Ивановске достроят в 2024 году. Он станет третьим в регионе.

На время создания приюта его функции возьмет на себя служба отлова в Катав-Ивановске, которая получит удвоенные субвенции на содержание, лечение, стерилизацию и вакцинацию животных.