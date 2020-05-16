Жителей Магнитогорска не пускают в общественный транспорт без маски

С 12 мая в Челябинской области действует обязательный масочный режим.

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С 12 мая в Челябинской области действует обязательный масочный режим в связи с эпидемией коронавируса. Вот только не все южноуральцы соблюдают его. В связи с этим власти Магнитогорска пошли на радикальные меры.

«Пассажиров перестали пускать в общественный транспорт без средств индивидуальной защиты, поскольку в общественном месте ношение маски обязательно»,— сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, согласно постановлению губернатора Челябинской области, с 12 мая защитную маску необходимо носить в общественном транспорте и такси, в магазинах, аптеках, банках, больницах и других учреждениях. За невыполнение законодательства предусмотрен штраф по статье 20.6.1 КоАП от 1 до 30 тысяч рублей.