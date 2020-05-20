Сотрудники ГИБДД проверили, как пассажиры маршруток соблюдают масочный режим в Сатке

Инспекторы вышли в профилактический рейд.

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В Саткинском районе по распоряжению правительства Челябинской области от 6 мая действует обязательный масочный режим. Всем местным жителям необходимо иметь при себе индивидуальные средства защиты, если они находятся в общественных местах. Это распространяется также на пассажиров и водителей общественного транспорта.

Полицейские провели рейд и проверили, как соблюдают правила местные жители. Сотрудники ГИБДД побеседовали с водителями и пассажирами. Если нарушения были выявлены, их устраняли на месте.

«На первый раз мы обошлись предупреждением, но в последующие рейдовые мероприятия нарушители будут привлекаться к установленной законом ответственности», — прокомментировал начальник ОГИБДД ОМВД России по Саткинскому району Александр Ушков.

Добавим, что если у водителя не будет маски на лице, в отношении него составят административный материал.