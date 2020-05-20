Коронавирус подтверждён у 505 жителей Магнитогорска

356 человек продолжают лечиться от заболевания.

Послушать 00:00

В Магнитогорске по официальным данным на среду, 20 мая, 505 зарегистрированных больных коронавирусом. 356 из них продолжают лечение, а в реанимациях находится 7 жителей города, 3 из которых подключены к ИВЛ. Всего за время пандемии погибли 11 человек. Об этом рассказал мэр Магнитогорска Сергей Бердников.



Градоначальник также отметил, что COVID-19 может быть непредсказуемым. Раньше люди предполагали, что болезнь затрагивает только пожилых людей, то на деле это оказалось не так. Помимо этого глава Магнитогорска подчеркнул, что коронавирус может быть не опасен для здорового человека, но также есть риск летального исхода при наличии других заболеваний.

«На самом деле, чем эта болезнь страшна — она может быть совершенно не страшна для совершенно здоровых, но у тех людей, у которых есть набор других болезнь, вкупе с этой она приводит и к летальных исходам и к тяжёлым последствиям, сейчас, кстати учёные и медики смотрят последствия в виде осложнений, даже те, кто выздоровел — а выздоровели ли они, а бесследно ли это всё прошло, и тоже здесь не всё так гладко. Поэтому, если мы раньше предполагали, что эта болезнь не затрагивает детей, то нет, сегодня подвержены все категории, у нас, кстати, 33 ребёнка лежат в больнице»,— отметил Сергей Бердников.

Мэр Магнитогорска обратился к жителям города с просьбой соблюдать все меры предосторожности. Особенно Сергей Бердников обратил внимание на использование масок в общественных местах. Градоначальник подчеркнул, что это не инициатива какой-либо политической партии или руководства, а необходимость, которая в случае чего может спасти от заражения. Всем, кто пренебрегает использованием масок Сергей Бердников предложил показать больных коронавирусом.

«Я просто удивляюсь когда заходишь в места массового скопления людей и видишь как люди беспечны. В магазинах: без перчаток и без масок. В автобусах, в трамваях, в маршрутных такси, в просто такси, с чужими, незнакомыми ездят и не переживают. Ещё раз говорю: надо людям, если это возможно, дать возможность побывать в больницах и увидеть тех больных, которые сегодня 100 раз пожалели, лёжа на койке, и у которых действительно стоит вопрос жизни и смерти. Они свою точку зрения пересмотрели и 100 раз пожалели, что были столь беспечны»,— сказал глава Магнитогорска.

Отметим, что по последним данным оперативного штаба, на утро среды, 20 мая, в Челябинской области зарегистрировано 1969 больных коронавирусом из которых 84 — за прошедшие сутки. 694 южноуральца вылечились от заболевания за весь период пандемии, 23 человека погибли.