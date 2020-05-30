Штраф — не самое страшное: рассказываем последствия нарушения масочного режима

В Челябинской области носить маску в общественных местах в обязательном порядке положено с 12 мая 2020 года.

Послушать 00:00

В Челябинской области продолжает действовать масочный режим. Однако не все южноуральцы его соблюдают. А ведь штраф за несоблюдение постановления губернатора — не самое страшное последствие за нарушение масочного режима.

Масочный режим означает, что носить маску необходимо в общественных местах, к которым относятся больницы, магазины, аптеки, различные учреждения, общественный транспорт и такси. Нарушителей режима могут привлечь к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП «невыполнение правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации», которая предусматривает штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей.

Однако носить маску следует не только из-за страха получить штраф. У некоторых людей нет признаков наличия коронавирусной инфекции, а значит, пока они не пройдут тест, так и не узнают, что больны. И будут заражать других людей. А маска может предотвратить заражение.

«Если человек без маски, вероятность заражения составляет 100%. Если маска только на здоровом человеке, то вероятность заражения снижается до 70%. Если на больном — то до 5%. А если в масках будут оба — вероятность заражения всего 1,5 процента»,— рассказывают эксперты.

Поэтому, собираясь в общественное место, обязательно следует брать с собой защитную маску во избежание заражения COVID-19.