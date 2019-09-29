Трое южноуральцев отравились угарным газом в гаражном боксе

Происшествие случилось в Златоусте.

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В одном из гаражных боксов Златоуста 28 сентября были обнаружены тела трех молодых мужчин в возрасте от 20 до 27 лет. Об этом написали в социальной сети «ВКонтакте» в одном из сообществ.

«Они вчера замёрзли. Поехали в гараж, включили печку, а она на газу. Уснули и пока спали — задохнулись», — рассказали в сообществе.

По предварительной информации, молодые люди погибли от отравления угарным газом. Об этом сообщили в Следственном комитете Российской Федерации по Челябинской области.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка. По предварительной информации, мужчины употребляли спиртное и уснули в автомобиле с работающим двигателем», — сообщили в ведомстве.

Также было отмечено, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.