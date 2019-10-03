«Подвиг Геракла» или как идет ремонт в молодежном театре Челябинска

Депутат госдумы Елена Ямпольская побывала в храме культуры и посмотрела, как идут работы.

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В молодежном театре Челябинска идет ремонт, но это не помешает труппе провести премьерный показ спектакля. Ремонт в храме культуры проходит в рамках национального проекта. Проверить ход работ в историческом здании приехала депутат госдумы Елена Ямпольская.

«Ремонт в памятнике федерального значения — это особая ответственность. Цель моего приезда — это изучение того, как на Южном Урале реализуется нацпроект „Культура“. После возращения мы соберем рабочую группу и проведем совещание по тем проблемам и системным решениям, которые надо изменить», — рассказала Елена Ямпольская, депутат госдумы.

Зданию молодежного театра 116 лет, а последний ремонт в нем проводили в девяностых годах. С тех пор прошло почти 30 лет. Историческому памятнику хотят вернуть его первозданный облик. Сейчас, по словам директора театра, первая половина работ уже выполнена.

«Учитывая масштаб ремонта, мы находимся уже на середине. Ремонт мешает, это очевидная реальность, но театр работает. Мы играем спектакли на малой сцене, потому что зрительский зал сейчас реставрируется. Мы даем спектакли, в регионе и в районах города: ДК „ЧМК“, ДК „ЧТЗ“, ДК „ЧТПЗ“ в Копейске», — рассказала Галина Братышева, директор Челябинского государственного драматического молодежного театра.

26 октября театр даст премьерный спектакль «Подвиги Геракла». Постановку написали специально для местной труппы. История основана на реальных событиях. Название спектакля символично, потому что все, что связано с ремонтом театра это большой труд, пояснила директор учреждения.

К концу этого года завершат внутренние работы, но окончательно закончат ремонт только к началу следующего сезона. Это связано с обновлением фасада здания. Здесь работы приостановят из-за погодных условий.