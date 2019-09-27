Три человека погибли от отравления газом в Челябинской области

СК региона начал проверку.

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В частном доме в Магнитогорске обнаружили тела двух мужчин и женщины. Трагедия произошла в Орджоникидзевском районе накануне вечером. На криминальный характер гибели горожан никто не указывало.

Следователи начали проверку. По предварительным данным, погибшие задохнулись угарным газом. В газовом котле в доме была неисправна вытяжка.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили «Первому областному» в СУ СК России по Челябинской области.

Это не первый подобный случай в Челябинской области. Так, в Троицке в марте угарным газом отравились четверо детей, один из них — девочка 2018 года — скончался. Тогда тоже сообщалось, что, по предварительным данным, причиной трагедии стала неисправность газового оборудования.