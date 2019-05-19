/ Жителей Челябинской области расстроил майский снегопад

Фотографиями осадков южноуральцы делятся в социальных сетях.

В Челябинской области похолодало настолько, что в некоторых районах синоптики пообещали осадки в виде мокрого снега. Сегодня ночью в Златоусте начался снегопад, последствиями которого жители города делятся в социальных сетях. Некоторые пользователи не могут поверить в то, что в мае на улицах города лежит снег. Кто-то даже сочинил стишок в честь выпавшего снега.

Дело было в январе,

А может быть и в мае…

В Златоусте как всегда

Снежинки пролетали.

Не на Севере живем —

На Южном на Урале.

— пишет в социальных сетях пользователь Павел Иванов.

Отметим, что синоптики подтверждают, что заморозки и мокрый снег в отдельных районах области могут продлиться еще несколько дней.