/ Жителей Челябинской области расстроил майский снегопад

В Челябинской области похолодало настолько, что в некоторых районах синоптики пообещали осадки в виде мокрого снега. Сегодня ночью в Златоусте начался снегопад, последствиями которого жители города делятся в социальных сетях. Некоторые пользователи не могут поверить в то, что в мае на улицах города лежит снег. Кто-то даже сочинил стишок в честь выпавшего снега.
Дело было в январе,
А может быть и в мае…
В Златоусте как всегда
Снежинки пролетали.
Не на Севере живем —
На Южном на Урале.
— пишет в социальных сетях пользователь Павел Иванов.
Отметим, что синоптики подтверждают, что заморозки и мокрый снег в отдельных районах области могут продлиться еще несколько дней.